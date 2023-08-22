Намазываем пожелтевший унитаз и уходим из дома: когда возвращаемся — кристально чистый!

Унитаз до и после обработки. Фото: соцсети

Такого волшебства от дешевого средства даже не ждали.

Если вам достался желтый унитаз на съемной квартире, или вы чуть упустили процесс гигиены, значит вам придется изрядно потрудиться. Увы, процесс чистки унитаза совсем не самое приятное занятие.

Мочевой камень и известковый налет удалить крайне тяжело. Однако выход есть.

Даже с самыми непростыми пятнами и наслоениями на санфаянсе может легко справится жидкий хлорный отбеливатель по типу дешевенькой «Белизны».

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Вылейте отбеливатель в унитаз и распределите по стенкам ершиком. Если наслоения сильные, то сверху проложите салфетками, пропитанными в составе.

Далее оставьте пропитываться на час или даже больше. Снимите салфетки, промойте и радуйтесь приятному впечатлению!

Источник: дзен-канал «Мастер»

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