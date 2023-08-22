Фитофтора пропала с помидоров махом: подсказали народный рецепт с чесноком

Против фитофтороза на томатах очень хорошо себя показало народное средство на чесноке. Болезнь изводится без следа. А плоды вы можете употреблять в пищу сразу, это вам не химия!

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Больные листья и плоды обязательно оборвите и сожгите. Далее можно приступить к лечению.

Горсть измельченного чеснока залейте стаканом теплой воды и настаивайте сутки. Процедите настой, долейте воды, чтобы получилось 10 литров.

Далее добавьте марганцовку на кончике ножа. Данным составом обрабатывайте помидоры один раз в две недели.

Источник: дзен-канал «О фазенде. Загородная жизнь»