Все поливают орхидею неправильно: как надо, чтобы цветение радовало

Орхидеи — влаголюбивые растения, поэтому обычного полива корневой системы им недостаточно. Кора не впитывает нужное количество влаги, из-за чего растение страдает.

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Это не знают многие цветоводы и поливают орхидею обычным способом.

Используйте воду для орхидеи в 36-38 градусов. Опустите горшок с орхидей в кашпо и наполните его водой для полива, но ровно до шейки, выше нельзя, иначе растение загниет.

Далее оставьте орхидею в воде на 1 час, чтобы она хорошенько напиталась. Спустя время достаньте цветок из воды и переместите в сухое кашпо.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».