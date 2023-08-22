Как избавиться от проволочника: полейте землю этим составом осенью — вредитель не появится в новом году

Проволочник является грозным вредителем. Он способен загубить большую часть картофеля прямо на корню. Чтобы прожорливая личинка не досаждала в новом сезоне, нужно сразу после уборки урожая полить землю особым настоем.

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Для его приготовления возьмите 100 граммов чистотела, 500 граммов крапивы и 200 граммов одуванчиков. Измельчите растения и залейте их 10 литрами теплой воды. Подождите 3 дня, а затем приступайте к обработке. Потребуется 3 процедуры. Периодичность: раз в 7 дней.

Помимо этого, раз в 4 года следует проводить раскисление грунта. Вредителю это тоже не понравится. Во время осенней перекопки грядок нужно внести в почву древесную золу, мел или известь. Расход средства: килограмм на 1 м².

Источник: maja-dacha.ru