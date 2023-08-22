Даже сильно пожелтевшие вещи можно спасти трюком с содой: сразу белоснежные

Отбелить самые серые или пожелтевшие вещи можно при помощи незатейливого состава с применением соды. Каждый его сделает дома на раз и два без каких-либо заметных вложений средств. Наверняка ингредиенты найдутся дома у каждого.

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На 3 литра горячей воды возьмите 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовую ложку соды, 2 столовые ложки обычной белизны, полстакана стирального порошка и 2 столовые ложки соли.

Смешайте и вылейте в эмалированное ведро или кастрюлю, бросьте туда вещи, которые нужно отбелить. Прокипятите на плите пять минут и оставьте остывать прямо в таре.

Потом постирайте вещи как обычно. Это будет настоящий восторг – суперэффект отбеливания!

Источник: дзен-канал «Умная хозяйка»