Ни одна стирка теперь не обходится без этого средства: трюк хозяек из СССР

В советское время не было инновационных чистящих и моющих средств, поэтому женщины часто вооружались знаниями и использовали различные хитрости для улучшения своего быта и упрощения хозяйствования.

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При стирке женщины времен СССР добавляли в порошок обычную поваренную соль.

Она помогает сохранить и закрепить краску на материалах. Цветные и черные вещи остаются такими же яркими и насыщенными даже после многократной гигиены. Соль так же способна вывести пятна и усилить моющие свойства стирального порошка, растворить загрязнения и жир.

Одой столовой ложки, брошенной в барабан стиралки будет вполне достаточно. Либо подмешайте соль прямо в порошок.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».