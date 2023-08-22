Нужно ли переворачивать банки с закрутками: иногда это строго запрещено — все зависит от крышки

Многие хозяйки привыкли переворачивать банки с консервацией вверх дном. Однако не все из них в курсе, что в некоторых случаях так делать нельзя. Если проворачивать этот трюк со всеми закрутками без разбору, то можно в одночасье загубить все свои труды.

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Так какие же консервы следует переворачивать? Все зависит от вида крышки. Если вы используете обычные жестяные, которые нужно закрывать с помощью специальной машинки, то данная процедура является обязательной. Это нужно, чтобы вовремя заметить протечки.

А вот в случае с винтовыми крышками переворачивать банки не стоит. Это не принесет никакой пользы и даже пойдет во вред.

Дело в том, что такие крышки имеют полимерное покрытие. Оно расширяется при нагревании, а по мере остывания сужается. За счет этого в банке создается вакуум. Если закрутки перевернуть, то крышка остынет быстрее, чем задумано и банки могут лопнуть.

Источник: интернет-газета «Жизнь»