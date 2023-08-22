Уксус быстро избавит посадки от тли: всего 1 прием — насекомые осыпались градом

Тля. Фото: соцсети

Состав копеечный, но такой эффективный.

Дешевенькое средство на уксусе спасет все ваши посадки от такой вредной заразы, как тля. Состав легко сделать, эффект мгновенный. Одна обработка —и вредители пропадут.

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На 1 литр воды возьмите 1 чайную ложку 70% уксуса, или 8 ложек столового 9% уксуса, плюс 5 столовых ложек жидкости для мытья посуды или жидкого хозяйственного мыла.

Перемешайте, перелейте в опрыскиватель, обработайте растения полностью, каждый листочек с двух сторон. Тля сдыхает сразу.

Этим же раствором повторно опрыскайте через 4-5 дней, чтобы уничтожить тлю, которая налетела вновь или вылупилась из личинок.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».

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