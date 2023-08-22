Почему герань плохо цветет: свет любит, но есть один момент

Если ваша герань отказывается пышно цвести или вовсе перестала давать цветки, вероятно, вы неправильно за ней ухаживаете.

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Плохое цветение может быть из-за недостатка освещения, нехватки удобрений, из-за холода (тут еще и листья краснеют), из-за избыточного полива (листья желтеют и падают), слишком яркого света.

Цветоводы и садоводы должны понимать, что герань не боится открытого солнечного света, но к улице ее нужно постепенно приучать.

В период цветения герани необходимы удобрения с большим содержанием калия и фосфора. Подкармливайте цветы 1 раз в 10 дней.

Если с уходом все в порядке, тогда нужно искать причину в болезнях и вредителей.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».