Проверили сами: пластиковая бутылка вернула белизну унитазу на раз и два — просто смыв

Если вы не любите начищать унитаз, тот этот метод с пластиковой бутылкой для гигиены «туалетного капитана» точно для вас.

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Приготовим очень бюджетный состав. Возьмите хозяйственное мыло, столовый 9% уксус (или яблочный), маленькую пластиковую бутылку без этикеток.

Натрите мыло, засыпьте в бутылку, залейте уксусом. Взболтайте, получится густая жижа.

Далее с помощью ножа сделайте в бутылке не менее 10 отверстий. Снимите крышку сливного бачка, положите внутрь бутылку горизонтально.

Закройте бачок и продолжайте пользоваться унитазом в обычном режиме. При каждом смывании небольшое количество средства будет вытекать из бутылки, а унитаз при этом будет сам очищаться и дезинфицироваться.

Источник: дзен-канал «Живи легко»