Что внести в августе под свеклу: корнеплоды сорвем крупные, сладкие, с хорошей лежкостью

Не забудьте вести в августе под свеклу важное удобрение, которое позволит собрать хороший урожай корнеплода. Многие считают, что это делать поздно, но это не так.

Насытьте свеклу полезными минералами, и она в разы станет слаще, крепче, будет хорошо хранится зимой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Внесите на 1 квадратный метр грядки по 1 стакану древесной золы и заделайте в почву на 5–6 сантиметров, заодно прорыхлите. Далее обильно полейте.

В августе нельзя вносить под свеклу азот, так как в этот период он способствует накоплению нитратов и приводит к снижению лежкости.

Не забывайте в августе прореживать свеклу (используйте мелкие корнеплоды на еду).

Источник: Telegram-канал «Дача. Сад. Огород круглый год».