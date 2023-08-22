Льем на огурцы защитный состав конце августа: всего одна подкормка — и культура не боится холодных ночей

Чем ближе к осени, тем заметнее становятся перепады температур днем и ночью. И это очень сильно бьет по огурцам. Растения не любят таких колебаний, поэтому они быстро начинают увядать.

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Чтобы защитить культуру от неблагоприятных погодных условий, дачники укрывают посадки темным агрополотном. Но этого бывает недостаточно. Поэтому самые хитрые огородники проводят еще и обработку специальным укрепляющим составом.

Рецепт простой. Возьмите стакан древесной золы. Смешайте его с половиной стакана уксуса 9%. Когда состав перестанет пениться, добавьте сюда же 10 литров воды. Хорошенько все перемешайте и приступайте к делу.

Подкормку следует вносить методом полива под корень После такой процедуры огурцы станут заметно крепче. И без проблем переживут первые похолодания.

Источник: Телеграм-канал «Садовник»