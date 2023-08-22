Не подкармливайте томаты йодом! Опасный миф

Многие огородники обрабатывают томаты раствором йода и от фитофторы, и в качестве подкормки. Однако использование данного аптечного вещества не только не полезно растениям, но и способно принести вред.

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На самом деле среди микроэлементов, которые необходимы помидорам, йод находится в самом конце списка. Тогда зачем терять время и его вносить?



Если же говорить о грибковых заболеваниях (фитофтороз, мучнистая роса и прочие), то на самом деле йод на них практически не влияет!

Йод слегка сдерживает вирусные инфекции, но против остальных недугов культуры абсолютно неэффективен.



Мало того, при превышении дозы йода, томат отравится и зачахнет, может сгореть дотла. Так что йод на урожай не оказывает никакого положительного влияния.

Источник: Telegram-канал «Дача. Сад. Огород круглый год».