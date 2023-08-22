Объявлен курс доллара на 25 августа: будет из крайности в крайность

Курс доллара продолжает в последние дни плавать. По последним данным, «американец» стоит на Московской бирже 94,14 рубля.

При этом эксперты уверены, что так дальше оставаться не будет. Уже к пятнице, 25 августа, доллар упадет до 90 рублей, так как начнется в России налоговый период.

«В пятницу будет пик налоговых платежей экспортеров. Соответственно, они уже могут заранее продавать иностранную валюту для исполнения фискальных обязательств», — заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

А еще недавно доллар переходил отметку в 100 рублей. На рынке пока все происходит из крайности в крайность.

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