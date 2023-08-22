Разложили банановые корки — тля махом пропала: действительно работает

Не стоит каждый раз хвататься за химические инсектициды, увидев тлю на участке.

Ее очень просто извести банановыми корками. Купили килограмчик – сами полакомились и вредителя прогнали, все невероятно просто!

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Закопайте банановые корки вокруг растений, которые тля особенно любит.

Также не помешает опрыскать растения, которые поразила тля настоем на кожуре.

На 1 литр воды комнатной температуры возьмите 1 банановую шкурку и настаивайте 3 дня. Процедите, разбавьте водой 1:1, полейте и опрыскайте растения.

Источник: Telegram-канал «Дача. Сад. Огород круглый год».