Называем ядерное средство против нагара на днищах сковородок: растворяет как за здрасте

Есть множество народных средств против черного нагара на днищах сковородок. Однако чаще всего они трудозатратны, требуют концентрации внимания, сил и отнимают много времени.

Если же вы хотите решить проблему с чернотой на посуде как можно быстрее и эффективнее, то приобретите любое средство для очищения труб с гидроксидом натрия. Для этого нужно изучить состав продукта, что, в общем-то, не составляет труда.

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Налейте в неметаллическое ведро 500 миллилитров средства для труб, а также 1 литр воды, перемешайте.

Далее погрузите в состав сковородку, дождитесь, когда нагар размокнет. Достаньте и удалите металлической щеткой остатки наслоений. Потом хорошо ополосните сковороду, чтобы смылась химия.

Источник: atvmedia.ru