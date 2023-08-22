Спасли помидоры обычной золой: увидели желтые шапочки и обомлели — пришла беда

В конце лета помидоры могут давать сбой, однако не стоит оставлять сигналы растений без внимания.

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Если на ваших помидорах стали образовываться твердые шапочки желтого цвета, значит им не хватает важного для растений вещества - калия.

Не внесете калий в почву - останетесь вообще без урожая. Плоды будут становиться все тверже, есть их будет невозможно, а потом плодоношение прекратится совсем.

На самом деле решить эту проблему можно махом. Просто внесите древесную золу в грунт, она как раз богата калием.

3 стакана древесной золы залейте 10 литрами горячей воды, добавьте 3 столовые ложки 9% уксуса и полейте под корень.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».