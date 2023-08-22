Пора вспомнить курс за 55 рублей? Доллар совершит сокрушительно падение — уже скоро

Доллар после поднятия ЦБ РФ ключевой ставки до 12% годовых стал стабильно понижаться в цене.

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Согласно последним данным Мосбиржи на момент публикации американская валюта стоит уже 93, 61 рубля.

Однако до значений 50-55 рублей за доллар, которые мы наблюдали прошлым летом, пока еще очень далеко. Вместе с тем эксперты не исключают дальнейшего понижения.

Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов, к примеру, заявил: «Можно ожидать, что рубль укрепится и до 81 рубля за доллар. Но в наших реалиях ни в чем нельзя быть уверенным, следует держать руку на пульсе».

Курс в 88-90 рублей за доллар он считает вполне реалистичным.

Источник: 1prime.ru