Это такой восторг! Унитаз «после деда» сделали белее снега простым составом

Если вам когда-либо приходилось жить в съемной квартире «после деда», вы знаете этот ужас – желтый унитаз. Но даже с такими сложными загрязнениями может справиться этот состав. Что радует – он невероятно простой, доступный и дешевый.

Все наслоения, включая мочевой камень или известковые отложения, наш порошок снимает в одно мгновение. Обязательно испытайте сами это вещество на санфаянсе и прочих поверхностях, где возможно применение абразива и щелочи.

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Во влажный унитаз нанесите пищевую соду, затем «Пемолюкс», распределите по стенкам ершиком. Оставьте на 30 минут для реакции. Почистите.

Унитаз станет белоснежным без неприятных запахов! Как кристалл!

Источник: Telegram-канал «Горничная»