Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи 22 августа снизился: сколько уже стоит «американец»

После нескольких месяцев роста доллар, наконец, показывает отрицательную динамику. На открытии торгов Мосбиржи 22 августа «американец» снизился на 3,5 копейки и составляет теперь 93,62 рубля.

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А вот европейская валюта, напротив, демонстрирует рост. Она прибавила сразу 41,75 копейки и перевалила за 102 рубля – точная стоимость одного евро теперь насчитывает 102,32 рубля.

Американская валюта стала падать после того, как Центробанк РФ на внеочередном заседании 15 августа поднял ключевую ставку аж до 12%. Перед этим доллар уже пробил сотню, что стало последней каплей для регулятора.

Напомним, что несмотря на продолжающееся снижение курса доллара, верить в перелом валютной тенденции рано, отметил ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он предлагает дождаться 25 августа - если курс упадет ниже 90 рублей до этой даты, то тогда и будем говорить о переломе тренда.

По материалам сайта mk.ru