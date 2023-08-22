Как вылечить заболевшие огурцы за 2 дня и получить большой урожай: подкормите составом

Если ваши огурчики стали чахнуть, а вы не знаете, какой недуг их охватил, попробуйте это универсальное средство.

Оно спасет от целого ряда заболеваний растений, к тому же истребляет различных вредителей.

Что очень важно, состав не содержит химии, а значит плоды вы можете срывать в любой момент без опасений.

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Возьмите 1 пакетик сухих дрожжей, 1 чайную ложку сахара. Разведите этот раствор в 1 литре теплой воды. Через 30 минут разлейте смесь на 3-4 ведра и обильно полейте огурцы.

Источник: Telegram-канал «Сад и город. Дача».