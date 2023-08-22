Как без уксуса замариновать огурчики: хранятся всю зиму, а хрустят так, что за версту слышно

Замариновать огурчики без уксуса так, чтобы они простояли всю зиму и сохранили хрусткость, можно легко, если делать все по рецепту. В нем нет ничего сложного, справится даже начинающая хозяйка. Зато под рукой всегда будет баночка-другая похрустеть так, порезать в салат или добавить к вареной картошечке.

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Берем свежие огурчики, моем, выкладываем в банки после того, как на дно опустили 2-3 зонтика укропа, 1-2 лита хрена, 3 лавровых листа, 4 горошка перца черного и душистого, 4-5 зубчиков чеснока. Залить кипятком на 20 минут, прикрыть крышкой.

Сливаем воду в кастрюлю, из расчета на 1 литр насыпаем 150 гр сахара, 40 гр соли. Вскипятить и добавить лимонную кислоту – 1 ч ложка на 1 литр. И разливаем по банкам, закрываем винтовыми простерилизованными крышками. Затем переворачиваем и оставляем остужаться, но не накрываем теплым.

По материалам сайта "Домашние заготовки"