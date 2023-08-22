Пышной пеной вздувает и выбивает: узнали порошок, который быстро снимает нагар со сковородок

Порошок горчицы - это отличное средство против нагара, который образуется внутри сковороды после приготовления пищи.

Если вам не удалось убрать наслоения обычным мытьем, или посуда имеет деликатное покрытие, и абразив может его испортить, обязательно попробуйте данный метод.

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Горчица очень хорошо себя проявляет в горячей посуде. Поэтому используйте ее либо сразу после приготовления еды, либо прогрейте посуду.

Насыпьте горчицу в горячую сковороду и немного налейте горячей воды. Порошок вещества вспенится шапкой и начнет выбивать пузырьками весь нагар. Дайте составу настояться и промойте, все наслоения сойдут легко и быстро.

Источник: Telegram-канал «Смекалочка».