Сделали томатный соус с базиликом - получился нереальный: только прячьте, лопают банками одну за одной

Из помидоров на зиму может получиться нереально вкусный томатный соус, если сделать его с базиликом. Пряный и ароматный, влюбятся все домочадцы.

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На 2-3 кг помидоров нарезаем и отправляем вариться в кастрюлю. По желанию можно добавить болгарский и острый перец, получится еще вкуснее.

Головку чеснока измельчаем в блендере вместе с пучком базилика, 1 ст ложкой растительного масла. Большую луковицу нарезаем и обжариваем до золотистости на сковородке и тоже измельчаем в блендере.

Когда помидоры закипели, процеживаем в сите и протираем в нем же, сок пока отставляем – пригодится разбавлять пюре. Возвращаем пюре в кастрюлю, добавляем сок, доводим до кипения и насыпаем 1 ч ложку соли, 2-3 ст ложки сахара, 1 ч ложку смеси перцев. Также добавляем базилик и лук, регулируем густоту соком, доводим до кипения в течение 5 минут. Расфасовываем по стерилизованным банкам, закатываем и убираем на зиму.

По материалам Телеграм-канала "Дачные советы"