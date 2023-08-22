Упадет, а потом взлетит до этих цифр: как удивит нас доллар в сентябре и к концу года

После решительных действий Центробанка России доллар прекратил повышаться на торгах. Теперь американская валюта стабильно снижает курс.

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Согласно последним данным с Мосбиржи курс доллара на момент публикации стал равен 93,66 рубля.

Финансовый аналитик Марк Гойхман считает, что в сентябре доллар может упасть еще больше и дойти до 90 рублей. Максимальный скачок, который может совершить валюта США в это время - это 98 рублей.

Вместе с тем, к концу года все цифры восстановятся и опять достигнут 100-101 рублей за доллар, поскольку фактически масштабных предпосылок для укрепления рубля на данный момент нет.

Источник: 1prime.ru