Помидоры на кустах поспеют прямо на глазах – вчера зеленые, сегодня красные: хитрый прием садоводов

Еще пара недель – и у садоводов начнется горячая пора сбора урожая. Многие до последнего надеются, что помидоры еще успеют покраснеть до конца сезона. Однако, мудрые дачники уже давно не ждут милостей от природы, а действуют хитро.

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Прямо на глазах из зеленых помидоры превратятся в красные, если сделать так: тонким ножичком расщепить внизу стебель томата и вставить в расщелину спичку. Это очень простой, но крайний метод, который применяется уже в самом конце сезона.

Можно поступить по-другому: в теплицу, где растут помидоры, разложите под кустами спелые ягоды и груши. Выделяемый зрелыми фруктами газ этилен будет способствовать скорому дозреванию томатов.

По материалам сайта Belnovosti