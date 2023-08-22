Называем лучший пятновыводитель за 10 рублей: замочили — красота!

Сейчас разумные хозяйки вс чаще стали использовать для отбеливания вещей и удаления пятен не дорогие магазинные средства, а состав с содой.
Это вещество, как известно, стоит около 10 рублей. Но такое эффективное!
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Возьмите две столовые ложки пищевой соды, две столовые ложки перекиси водорода, смешайте. Далее добавьте 200 миллилитров кипятка, перемешайте.
Залейте этим раствором вещи, которые нужно отбелить. Подержите в составе 15-20 минут, простирайте, бросьте в машинку на нужный режим.
Вещи на выходе будут как из магазина!
Источник: Telegram-канал «Горничная»