Распыляем на стенки унитаза, проходимся ершиком – первозданная чистота: теперь туалет чистим только так и никак иначе

Вернуть первозданную чистоту унитазу бывает довольно сложно, и хозяйки стремятся найти такое средство, которые бы облегчало им процесс уборки. Между тем, это средство существует, более того, оно есть на кухне в каждой семье.

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Речь идет об уксусе. Если взять 9%-ную кислоту, налить в пульверизатор и распылить на внутреннюю поверхность унитаза, то можно отмыть любую грязь и налет.

Оставьте уксус на поверхности на некоторое время, после чего пройдитесь ершиком. И удивитесь, как легко и быстро средство избавляет вас от трудной работы.

По материалам сайта Belnovosti