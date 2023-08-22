Как приготовить рассол для маринования, чтобы вкусный и не помутнел: секреты, о которых многие не догадывались

Успех маринования помидоров на зиму зависит от правильно приготовленного рассола. Идеальный маринад готовится с учетом определенных нюансов. И если их не учесть, то банки могут не достоять положенный срок, или сами овощи оказаться невкусными.

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Идеальный рассол для помидоров – это когда добавлены соль и сахар. Без этих компонентов удачное соленье не получится. Опытные хозяйки берут 1 ложку сахара и 2 соли на 1 литр воды.

Уксус обеспечивает не только вкус, но и сохранность содержимого в банке. И идеальным считается объем 30 мл.

Без дополнительных приправ не обойтись, это знает любая, даже начинающая хозяйка. Лучше всего подойдут перец горошком, гвоздика и горчица, также по вкусу добавляют лавровый лист и любую зелень.

По материалам сайта Belnovosti