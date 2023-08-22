Закатали горошек на зиму - в магазине больше не покупаем: рецепт тут

Помимо огурцов и помидоров, многие хозяйки закатывают на зиму и другие овощи. Можно сделать заготовку с горшком и не тратить деньги на дорогущий консервированный весь холодный сезон.

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Причем, готовить его проще простого. Надо взять полкилограмма лущеного гороха, 1 литр воды, 10 гр сахара, 10 гр соли, уксус 9%-ный в объеме 25 мл.

Залить горох кипящей водой, варить в течение 15 минут. Аккуратно слить воду, залить холодную и вымочить 3 минуты. Затем откинуть на сито.

В простерилизованные банки разложить горошек, приготовить маринад: вскипятить воду, добавить соль и сахар, когда снова закипит – влить уксус, а затем залить в банки.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"