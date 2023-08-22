Дешевле Турции: заграничные курорты с бюджетом 40-60 тысяч на человека еще существуют – пакуем чемоданы

Летний сезон отпусков близится к завершению, но многие россияне в этом году так и не успели отдохнуть. Близится бархатный сезон, но любимая и доступная прежде Турция теперь большинству просто не по карману. Однако бюджетно отдохнуть за границей все еще можно. Куда лететь, рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

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Эксперт сообщил, что все еще есть заграничные направления, на которых можно отдохнуть за 40-60 тысяч на неделю с человека. И самой доступной является Абхазия.

«Абхазия — самое дешевое зарубежное направление. Можно съездить тысяч за 40 за неделю. С дальней заграницей сложнее: стоимость перелетов сейчас такая, что, даже если страна дешевая, добраться все равно обойдется в 1000 долларов», - объяснил Ромашкин.

Еще одно популярное у россиян направление – это Египет. Туда можно слетать за 55-60 тысяч с человека. А вот Таиланд уже значительно дороже – порядка 80 тысяч.

По материалам сайта "Городовой"