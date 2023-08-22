Засолили огурцы со свеклой – ярко и вкусно: теперь за этим рецептом все гоняются

В сезон заготовок хозяйки стремятся разнообразить содержимое банок, а не обходиться дежурными огурцами-помидорами. Удивит всех домочадцев соленье с розовым рассолом – огурцы со свеклой. Рецепт простой, а зимний ужин или застолье в итоге будут разнообразнее.

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На 1 кг огурцов надо взять 1 свеклу, 5 веточек укропа, 1 листик вишни, лавровый лист, 1 зубок чеснока, душистый перец соль, гвоздика, 1 ст ложка соли, 1 ч ложка сахара, 1 ст ложка 9%-ного уксуса, вода.

Огурцы помыть, обрезать хвостики. В банку насыпать специи, нарезанную соломкой свеклу и огурцы.

Вскипятить воду, залить огурцы в банке, оставить на 5 минут, затем слить обратно в кастрюлю. Туда же отправить сахар, соль, как только закипит – налить уксус. После этого залить в банки и плотно закатать крышкой.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"