Положите лавровый лист в барабан стиральной машинки: ахнете от результата – теперь все хозяйки так делают

Пятна на одежде – настоящая головная боль любой хозяйки. Особенно в семье, где есть маленькие дети.

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Но не каждая хозяйка в курсе, что помочь справиться с загрязнениями можно при помощи лаврового листа. Эта приправа является настоящей палочкой-выручалочкой в быту, с ней можно и постирать.

Использовать лаврушку легко. Надо взять несколько листочков, поместить в мешочек для стирки и положить в барабан к одежде. Режим стирки можно выбирать любой, в результате вещи будут чистыми и без пятен.

По материалам сайта Pensnews