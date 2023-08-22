«Предложат должность их мечты»: эти знаки зодиака изменят свою жизнь к лучшему в конце лета

Фото: freepik.com

Анна Савельева рассказала, кому звезды сулят удачу в последнюю неделю августа.

Многие сталкивались с такими ситуациями, когда все идет своим чередом и любое дело решается лучшим образом. Так астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro предрекла сказочное везение трем знакам зодиака в конце лета. Последние дни августа по-настоящему изменят их жизнь в лучшую сторону, так как звезды сулят им удачу.

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«Это Тельцы, Овны и Козероги. У Тельцов произойдет смена работы, им предложат должность их мечты с хорошим окладом и карьерным ростом. Проблем с деньгами не будет.

У Овнов будет больше свободы, и откроются хорошие перспективы на изменения в личной жизни.

У  Раков одиночек будет возможность встреть свою вторую половину», – поделилась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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