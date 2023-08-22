«Предложат должность их мечты»: эти знаки зодиака изменят свою жизнь к лучшему в конце лета

Многие сталкивались с такими ситуациями, когда все идет своим чередом и любое дело решается лучшим образом. Так астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro предрекла сказочное везение трем знакам зодиака в конце лета. Последние дни августа по-настоящему изменят их жизнь в лучшую сторону, так как звезды сулят им удачу.
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«Это Тельцы, Овны и Козероги. У Тельцов произойдет смена работы, им предложат должность их мечты с хорошим окладом и карьерным ростом. Проблем с деньгами не будет.
У Овнов будет больше свободы, и откроются хорошие перспективы на изменения в личной жизни.
У Раков одиночек будет возможность встреть свою вторую половину», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro