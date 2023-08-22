Цены на эти продукты питания вырастут уже осенью: ситуация необратимая, россияне бегут закупаться

После сильного ослабления рубля этим летом цены в супермаркетах уже точно не будут прежними. Повышение коснется товаров самого разного сегмента. Больнее всего будет ощущаться подорожание продуктов ежедневного потребления.

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В частности, чай и кофе вырастут на 6-9% из-за того, что импортное сырье взлетело в цене по причине неурожая.

Также Росстат проанонсировал подорожание куриного мяса на 11,5%, сосисок и колбасы на 5-10%, баранины – на 6,6%, роллов и суши – аж на 25% из-за сложностей с поставкой морепродуктов и импортного риса.

Кроме того, рыба и консервы взлетят в цене на 15-20%, гречка – на 10%, молоко и молочные продукты – на 10-15%, иностранный алкоголь – на 10%, шоколад и сладости – на 10%, соки и газированные напитки – на 15-40%.

Из непродуктовых товаров прогнозируется рост цен на одежду, российские бренды будут дороже на 10-20%, электротовары на 5%, смартфоны и компьютеры на 10%, посудомоечные машины, вентиляторы, кондиционеры на 10%.

Подорожание коснется авиабилетов – на 15-40%, автомобилей – на 10%.

По материалам сайта mk.ru