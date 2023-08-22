Ледяной кошмар и лютые морозы: синоптики ужаснули прогнозом погоды на зиму

По словам специалистов, на территории всей страны будут лютые морозы. которые будут стоять на протяжении всех трех месяцев.

Синоптики заверили, что уже в декабре в Москве и Санкт-Петербурге температура воздуха опустится до отметки -20 градусов, а ближе к Новому году будет уже до -30. А на Урале и в Сибири температура воздуха будет еще на десять градусов ниже.

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Не стоит ждать потепления в январе с февралем. По словам экспертов, будет еще более неприятная погода, так как добавятся вьюги, метели и снегопады. В Краснодарском крае прогнозируют катастрофу, так как там города завалит снегом при 12-градусном морозе, что является большой редкостью для этого южного региона, сообщает PRIMPRESS.