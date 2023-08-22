Ледяной кошмар и лютые морозы: синоптики ужаснули прогнозом погоды на зиму

В России погода часто бывает непредсказуемой и переменчивой. Этим летом были как очень жаркие дни, так и ливни с градом. Синоптики предупредили, что осень начнется раньше срока и уже в августе похолодает. Теперь работники метеослужбы поделились неутешительным прогнозом практически для всех российских регионов на предстоящую зиму.
По словам специалистов, на территории всей страны будут лютые морозы. которые будут стоять на протяжении всех трех месяцев.
Синоптики заверили, что уже в декабре в Москве и Санкт-Петербурге температура воздуха опустится до отметки -20 градусов, а ближе к Новому году будет уже до -30. А на Урале и в Сибири температура воздуха будет еще на десять градусов ниже.
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Не стоит ждать потепления в январе с февралем. По словам экспертов, будет еще более неприятная погода, так как добавятся вьюги, метели и снегопады. В Краснодарском крае прогнозируют катастрофу, так как там города завалит снегом при 12-градусном морозе, что является большой редкостью для этого южного региона, сообщает PRIMPRESS.