Эта одежда превратит любую модницу в простушку без вкуса: черный список от стилиста - немедленно избавьтесь!

Модницы в погоне за трендами могут совершить ошибку и приобрести в свой гардероб то, что им совершенно не идет. А также своими руками сделать из себя тетушек неопределенного возраста. И это касается не только дам в возрасте, но и молодых девушек.

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Стилист и телеведущая Лина Дембикова перечислила эти вещи. Речь идет о об одежде с принтами в мелкий цветочек, который называется мильфлер.

«Рисунок прибавляет возраста и делает внешний вид простоватым. То же касается этнических орнаментов», - объяснила фэшн-эксперт.

Также Дембикова советует обходить стороной гипюр. Изделия из этого кружева «утяжеляют» внешность и делают образ театральным и излишне помпезным.

По материалам сайта "Городовой"