Кастрюля не понадобится: как правильно варить рис — крупа станет рассыпчатой и обалденно вкусной

Многое зависит от технологии готовки. Для начала лучше отказаться от кастрюли, а варить рис в глубокой сковороде.

Туда надо влить рафинированное оливковое масло и прогреть его. Затем равномерным слоем выкладывается промытый рис и несколько минут обжаривается при регулярном помешивании.

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Крупу надо залить водой (1 к 2) и прибавить огня. Как только жидкость почти вся выпариться, огонь убирается на минимум. Рис надо томить около 15 минут. После этого выключите плиту и накройте рис крышкой на пять минут, пишут «Белновости».