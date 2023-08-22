Кастрюля не понадобится: как правильно варить рис — крупа станет рассыпчатой и обалденно вкусной

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От технологии готовки зависит весь успех приготовления этого блюда.

Рис прекрасный гарнир к мясу, а также он добавляется в разные блюда, такие как: роллы, фаршированные перцы, а также во многие салаты. Но сварить эту крупу удается не всем так, чтобы она была вкусной и имела не кашеобразный вид. Повара раскрыли, как приготовить рис, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным. 

Многое зависит от технологии готовки.  Для начала лучше отказаться от кастрюли, а варить рис в глубокой сковороде.

Туда надо влить рафинированное оливковое масло и прогреть его. Затем равномерным слоем выкладывается промытый рис и несколько минут обжаривается при регулярном помешивании.

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Крупу надо залить водой (1 к 2) и прибавить огня. Как только жидкость почти вся выпариться, огонь убирается на минимум. Рис надо томить около 15 минут. После этого выключите плиту и накройте рис крышкой на пять минут, пишут «Белновости».

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