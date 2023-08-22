Маринованные кабачки делаем с помидором и морковью: зимой со стола вмиг исчезают – любят все

Кабачки на зиму можно заготовить не только в виде икры. По вкусу придется и маринованный кабачок с зеленью и морковью.

Понадобиться кабачок, 3 зубчика чеснока, 3 кружочка моркови, 1 помидор, укроп, кусочек корня хрена.

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Кабачок очистить, убрать семечки, нарезать кружочками, разложить в банки вместе с нарезанной морковью и чесноком, а также кусочками помидоров, хреном и зеленью.

Варим маринад: 3 л воды ставим на огонь, насыпаем 5 ст ложек, 25 ст ложек сахара, лавровый лист, душистый и перец горошком, доводим до кипения, варим 3 минуты. Затем добавляем 500 мл 9%-ного уксуса. Перемешиваем и еще 2 минуты кипятим.

Заливаем горячий рассол в банку с кабачками, накрываем крышкой, закатываем и убираем остывать в темном теплом месте под шубой.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"