Россиянам снизят пенсионный возраст и дадут вторую пенсию: кто имеет право на льготы

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Однако многие только готовятся к выходу на пенсию. Не все знают, что ряд граждан могут расчитывать на дополнительные льготы. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, кто из россиян имеет право на получение дополнительных выплат с наступлением определенного возраста, то есть, фактически второй пенсии.
По словам эксперта, большая часть льгот представляется представителям спасательной службы.
«Дополнительные деньги назначают гражданам, которые потрудились в этой службе минимум 10 лет или, что чаще всего, 15 лет. Причем в ряде случаев важен именно фактор непрерывности стажа, чтобы человек не увольнялся ни разу на протяжении таких лет. Например, такой критерий установлен сейчас в Саратовской области», – пояснила специалист, пишет PRIMPRESS.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Она добавила, что на дополнительные деньги могут расчитывать: высотники, водолазы, взрывники и другие специалисты. А размер выплаты равен половине прожиточного минимума соответствующего региона РФ. Также важно знать, что начать получать льготу можно с определенного возраста – 40 или 50 лет в зависимости от конкретной профессии.