Россиянам снизят пенсионный возраст и дадут вторую пенсию: кто имеет право на льготы

По словам эксперта, большая часть льгот представляется представителям спасательной службы.

«Дополнительные деньги назначают гражданам, которые потрудились в этой службе минимум 10 лет или, что чаще всего, 15 лет. Причем в ряде случаев важен именно фактор непрерывности стажа, чтобы человек не увольнялся ни разу на протяжении таких лет. Например, такой критерий установлен сейчас в Саратовской области», – пояснила специалист, пишет PRIMPRESS.