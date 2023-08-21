Указ подписан: россиян в 2024 году ждет дополнительный отпуск — подарили 28 дней отдыха

В России в основном у граждан 28 дней дается на отпуск. Кто-то берет два раза по две недели, другие предпочитают отдыхать 4 раза по неделе. Больше везет жителям крайнего севера, у которых он может составить 52 дня. А теперь премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил количество и график выходных и праздничных дней в 2024 году.
Россияне будут отдыхать зимой:
- с 1 по 8 января 2024 года. При этом этом 30 и 31 декабря 2023 года выпадают на субботу и воскресенье;
- с 23 по 25 февраля 2024 году (23 февраля – День защитника Отечества).
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Также весной будет несколько дней для отдыха:
- с 8 по 10 марта 2024 года – приурочены к Международному женскому дню;
- с 28 апреля по 1 мая 2024 года – первые майские праздники;
- с 9 по 12 мая 2024 года – вторые майские праздники;
А летом удастся отдохнуть 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства и согласия), которые тоже объявлены праздничными днями, сообщает pensnews.ru.
Отмечаем, что общая продолжительность выходных и нерабочих дней в следующем году составит 28 дней, что равно полноценному отпуску.