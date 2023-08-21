Указ подписан: россиян в 2024 году ждет дополнительный отпуск — подарили 28 дней отдыха

Россияне будут отдыхать зимой:

- с 1 по 8 января 2024 года. При этом этом 30 и 31 декабря 2023 года выпадают на субботу и воскресенье;

- с 23 по 25 февраля 2024 году (23 февраля – День защитника Отечества).

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Также весной будет несколько дней для отдыха:

- с 8 по 10 марта 2024 года – приурочены к Международному женскому дню;

- с 28 апреля по 1 мая 2024 года – первые майские праздники;

- с 9 по 12 мая 2024 года – вторые майские праздники;

А летом удастся отдохнуть 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства и согласия), которые тоже объявлены праздничными днями, сообщает pensnews.ru.

Отмечаем, что общая продолжительность выходных и нерабочих дней в следующем году составит 28 дней, что равно полноценному отпуску.