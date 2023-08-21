Этот живучий многолетник с красивыми бутонами стоит посадить под окнами: восхитительный запах наполнит весь дом

Также котовник не только славится долгим цветением, но и имеет другие плюсы. Ландшафтные дизайнеры отмечают, что у него быстрый рост, а садоводы любят а приятный аромат с нотками лимона, привлекающий пчел и бабочек.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Самое приятное, что с ним не нужно возится. Большинство сортов этой культуры неприхотливы и морозоустойчивы. Они даже не требуют укрытия на зиму.

По информации ogorod.ru, лучше всего котовник уживается на солнечном участке с рыхлой, плодородной, хорошо дренированной почвой. Чтобы он чувствовал себя хорошо достаточно регулярно поливать.