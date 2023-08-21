Этот живучий многолетник с красивыми бутонами стоит посадить под окнами: восхитительный запах наполнит весь дом

Многие россияне проводят почти все лето на даче. Поэтому на участнике выращивают не только овощи и фрукты, но и разные цветы и кустарники. Эксперты признаются, что любой участк украсит котовник. Его стоит высадить, чтобы все лето любоваться бутонами. Это многолетнее травянистое растение будет покрыто сиреневыми цветами с июня по сентябрь.
Также котовник не только славится долгим цветением, но и имеет другие плюсы. Ландшафтные дизайнеры отмечают, что у него быстрый рост, а садоводы любят а приятный аромат с нотками лимона, привлекающий пчел и бабочек.
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Самое приятное, что с ним не нужно возится. Большинство сортов этой культуры неприхотливы и морозоустойчивы. Они даже не требуют укрытия на зиму.
По информации ogorod.ru, лучше всего котовник уживается на солнечном участке с рыхлой, плодородной, хорошо дренированной почвой. Чтобы он чувствовал себя хорошо достаточно регулярно поливать.