Лето подходит к концу, но август еще успеет удивить. Елена Мун составила прогноз на 21–22 августа. Астролог отметила, что эти дни выпадут на шестые-седьмые лунные сутки, когда Луна будет в Весах-Скорпионе. Она не стала утаивать, что звезды сулят перипетии в личной жизни. Надо подготовиться к изменениям.