Лето подходит к концу, но август еще успеет удивить. Елена Мун составила прогноз на 21–22 августа. Астролог отметила, что эти дни выпадут на шестые-седьмые лунные сутки, когда Луна будет в Весах-Скорпионе. Она не стала утаивать, что звезды сулят перипетии в личной жизни. Надо подготовиться к изменениям.
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«Необходимо развиваться по новому сценарию и достигать следующего уровня. Однако стоит учитывать возрастающий риск возникновения служебных романов и перехода дружеских или рабочих контактов на более близкий уровень», — поделилась Мун, пишет портал «А теперь внимание!».