Что делать, если крышки для закруток покрылись ржавчиной: выбрасывать не нужно, их можно спасти

Многие хозяйки покупают жестяные крышки для закруток впрок. Однако с ними иногда случаются неприятности. Например, если хранить изделия в условиях повышенной влажности, то на их поверхности неизбежно появится ржавчина.

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Если вы оказались в подобной ситуации, не спешите выбрасывать крышки в мусорное ведро. Их можно легко очистить и использовать по назначению. Для это вам понадобится раздобыть две столовые ложки пищевой соды и один лист фольги.

Все просто. Смешайте соду с небольшим количеством воды: должна получиться густая кашица. Нанесите этот состав на проблемные места и подождите 30 минут. По прошествии времени пройдитесь по поверхности крышек скомканным листом фольги и вымойте изделия под струей проточной воды.

После данных манипуляций ржавчина исчезнет без следа. Но помните: этот способ поможет только в том случае, если вы имеете дело с небольшими пятнами.

Источник: cleanipedia.com