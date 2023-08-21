Вот как нужно собирать урожай яблок, чтобы плоды не сгнили в первую же неделю — тонкости

Чтобы яблоки не испортились в первую же неделю, нужно не только обеспечить им должные условия хранения, но и правильно собрать урожай. Казалось бы, что может быть проще? Однако и здесь есть свои тонкости.
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Во-первых, яблоки необходимо срывать по мере созревания. Тянуть с этим не стоит. Иначе они станут рыхлыми. А такие фрукты долго не хранятся.
Во-вторых, собирать урожай нужно снизу вверх, а не наоборот. Таким образом вы сможете избежать осыпания яблок.
В-третьих, снимайте фрукты вместе с плодоножкой. И кладите их на мягкую поверхность. Потому что даже незначительная вмятина или царапина могут привести к загниванию плодов.
И самое главное, не забывайте о том, что для сбора урожая следует выбрать сухой теплый день. Только в этом случая фрукты будут долго храниться.
Источник: tut-news.ru.