Как приготовить те самые котлеты из советских столовых: раскрыты все тонкости — подробный рецепт

Многие с ностальгией вспоминают столовские котлеты советской эпохи. Кажется, что лучше блюда не найти. Если вы тоже скучаете по тому самому вкусу, то немедленно отправляйтесь в магазин за продуктами. Чтобы насладиться им прямо сейчас.

Вам потребуется: 500 г свиного фарша, 500 г говяжьего фарша, 250 г белой булки, 300 мл воды или молока, 100 г репчатого лука, 2 зубчика чеснока, 100 г панировочных сухарей, 1 чайная ложка черного молотого перца, рафинированное растительное масло для смазывания противня и 1,5 чайных ложки соли.

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Для начала замочите хлеб в воде. Затем пропустите через мясорубку лук, чеснок и размокшую булку. Соедините эти ингредиенты с фаршем. Посолите, поперчите и старательно все перемешайте. После этого отбейте получившуюся массу и уберите ее в холодильник на 30 минут.

По прошествии времени приступайте к формированию котлет. Когда с этой задачей будет покончено, обваляйте заготовки в панировочных сухарях, выложите на противень и накройте фольгой.

Запекайте котлеты 30 минут при температуре 200 °C. После этого уберите фольгу и подождите еще 20 минут. На этом все. Блюдо можно подавать к столу.

Источник: дзен-канал «Вкуснота в деталях».