Разогревайте мясо только так — всегда будет нежным и сочным: хитрость кулинаров всегда выручает

По словам эксперта, надо просто добавить чуть-чуть воды или бульона в контейнер с мясом, чтобы создать паровую среду. Это поможет сохранить сочность блюда.

Фудблогер добавила, что микроволновку надо включить на минимальный уровень и использовать функцию «размораживания» или «разогрев по весу».

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