Разогревайте мясо только так — всегда будет нежным и сочным: хитрость кулинаров всегда выручает

Порой домохозяйки готовят сразу на всю неделю, чтобы не стоять у плиты каждый день. Примечательно, что после подогрева в микроволновки еда не всегда остается вкусной. Однако в случае с мясом есть хитрость, которой пользуются кулинары. Фудблогер Олеся Воронова рассказала, как сохранить сочность мяса после разогрева в микроволновой печи.
По словам эксперта, надо просто добавить чуть-чуть воды или бульона в контейнер с мясом, чтобы создать паровую среду. Это поможет сохранить сочность блюда.
Фудблогер добавила, что микроволновку надо включить на минимальный уровень и использовать функцию «размораживания» или «разогрев по весу».
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«Медленное разогревание позволит мясу равномерно прогреться без пересушивания. Если кусок слишком большой, разделите его на несколько частей и разогревайте их поочередно. После разогрева дайте мясу отдохнуть несколько минут. Это позволит влаге равномерно распределиться по всей поверхности и сохранить сочность мяса», — пояснила Воронова, пишет портал «А теперь внимание!».