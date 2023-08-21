Туфли больше не будут пахнуть потом: проблема исчезнет за одну ночь, если нанести на стельки это средство

Фото: freepik.com / rawpixel.com

Самый бюджетный способ избавиться от запаха потных ног.

У многих ноги потеют даже зимой, а в жаркое время года эта проблема усугубляется. Избавиться от неприятного аромата довольно сложно. Обычным проветриванием точно не обойтись. 

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Чтобы справиться с деликатной проблемой, опытные хозяйки покупают в аптеке перекись водорода. Этот копеечный антисептик творит настоящие чудеса.

Все проще простого. Смочите ватный диск в аптечном средстве и протрите им внутреннюю часть обуви, уделяя особое внимание стельками и швам. 

Процедуру рекомендуется проводить вечером, чтобы туфли успели просохнуть. К утру от неприятного аромата не останется никаких следов.

 Источник: издание belnovosti.by.

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