Туфли больше не будут пахнуть потом: проблема исчезнет за одну ночь, если нанести на стельки это средство

У многих ноги потеют даже зимой, а в жаркое время года эта проблема усугубляется. Избавиться от неприятного аромата довольно сложно. Обычным проветриванием точно не обойтись.

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Чтобы справиться с деликатной проблемой, опытные хозяйки покупают в аптеке перекись водорода. Этот копеечный антисептик творит настоящие чудеса.

Все проще простого. Смочите ватный диск в аптечном средстве и протрите им внутреннюю часть обуви, уделяя особое внимание стельками и швам.

Процедуру рекомендуется проводить вечером, чтобы туфли успели просохнуть. К утру от неприятного аромата не останется никаких следов.

Источник: издание belnovosti.by.