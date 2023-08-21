«Живая вода» для огурцов: эта подкормка запустит новую волну плодоношения — внесите до конца августа

Чем ближе дело к осени, тем хуже начинают выглядеть огурцы. Листья желтеют и увядают. А без них, как известно, не будет и свежих завязей.

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Но не стоит прощаться с овощами раньше времени. Бывалые огородники утверждают, что даже самые хилые растения можно оживить с помощью подкормки из нашатыря.

Рецепт простой. Возьмите 2 столовые ложки нашатыря и растворите их в 10 литрах отстоявшейся воды комнатной температуры.

Готовое средство вносите под корень. На одно растение потребуется взять около литра жидкости.

После этой подкормки огурцы быстро придут в норму и продолжат давать урожай до первых заморозков.

Источник: издание belnovosti.by.