Положите корку хлеба в сковороду с мясом — результат ошеломит: все близкие попросят добавки

Многие не представляют свой рацион без мяса. Однако не все знают, как правильно его жарить. Опытные хозяйки, у которых всегда мясо получается идеальным, раскрыли свой кулинарный секрет. Оказалось, в этом деле просто нельзя обойтись без корки хлеба.
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Просто нужно корочку положить в сковороду, где жарятся котлеты или мясо для всех возможных блюд. Дело в том, что подсушенный хлеб впитает в себя весь лишний жир и масло. Это не только сделает мясо более аппетитным, но и даже более полезным.
Отмечается, что совет будет полезен тем, что следит за фигурой. Благодаря корке хлеба мясо будет не таким калорийным, пишет сайт novate.