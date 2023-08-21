Положите корку хлеба в сковороду с мясом — результат ошеломит: все близкие попросят добавки

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Просто нужно корочку положить в сковороду, где жарятся котлеты или мясо для всех возможных блюд. Дело в том, что подсушенный хлеб впитает в себя весь лишний жир и масло. Это не только сделает мясо более аппетитным, но и даже более полезным.

Отмечается, что совет будет полезен тем, что следит за фигурой. Благодаря корке хлеба мясо будет не таким калорийным, пишет сайт novate.