Положите корку хлеба в сковороду с мясом — результат ошеломит: все близкие попросят добавки

Фото: freepik.com

Опытные хозяйки рассказали, как готовят идеальное мясо.

Многие не представляют свой рацион без мяса. Однако не все знают, как правильно его жарить. Опытные хозяйки, у которых всегда мясо получается идеальным, раскрыли свой кулинарный секрет. Оказалось, в этом деле просто нельзя обойтись без корки хлеба.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Просто нужно корочку положить в сковороду, где жарятся котлеты или мясо для всех возможных блюд. Дело в том, что подсушенный хлеб впитает в себя весь лишний жир и масло. Это не только сделает мясо более аппетитным, но и даже более полезным. 

Отмечается, что совет будет полезен тем, что следит за фигурой. Благодаря корке хлеба мясо будет не таким калорийным, пишет сайт novate.

Читайте также